Konsolidačný plán vlády zablokoval spor o zvýšenie výdavkov na obranu o 150 miliónov eur. Hlas-SD s tým nesúhlasí a žiada šetriť vo všetkých rezortoch rovnako.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že všetky rezorty sú pripravené prinášať úspory, no odmietol, aby sa šetrilo v zdravotníctve, školstve či sociálnej oblasti, zatiaľ čo armáda by dostala viac peňazí. Ako predseda Hlasu oznámil, že jeho strana bude proti.
Minister spravodlivosti Boris Susko pripomenul, že 98 percent výdavkov rezortu je obligatórnych, takže priestor na šetrenie je veľmi obmedzený. Dodal, že určité opatrenia budú musieť prijať.