Informácie „z dobrých zdrojov“ naznačujú, že vládna koalícia v rámci konsolidácie zamýšľa zvyšovať DPH ako aj rušiť štátne sviatky. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedala opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (Progresívne Slovensko).

„My máme skúsenosť s touto vládou. Hovorili, tvrdili, sľubovali, že nebudú zvyšovať DPH a nakoniec ju zvýšili,“ uviedla Stohlová. Doplnila, že ak má opozícia informácie o ďalšom možnom zvyšovaní DPH, je jej „psou povinnosťou“ informovať verejnosť. „Lebo videli sme šialené nápady, aké mali, v podobe transakčnej dane. Musíme o tom ľuďom hovoriť,“ doplnila poslankyňa.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii zdôraznil, že zvyšovanie DPH je blud a nezmysel. „Nie je to pravda, je to klamstvo,“ vyhlásil.

Pokiaľ ide o konsolidáciu, podľa ministra už koalícia dospela k viacerým dohodám. „Môj predpoklad je, že do konca týždňa by mohla byť verejná prezentácia o výsledkoch z hľadiska konsolidácie, ako bude nastavená,“ povedal Takáč.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke premiér a predseda SMER-SD Robert Fico (v pozadí) a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) počas tlačovej konferencie predsedov koaličných strán SMER-SD, Hlas-SD a SNS v Bratislave vo štvrtok 3. októbra 2024. Spoločná konferencia sa uskutočnila po tom, čo poslanci Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) schválili balík opatrení na konsolidáciu verejných financií v budúcom roku v Bratislave vo štvrtok 3. októbra 2024. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Konsolidovať nemožno zvyšovaním daní, štát musí šetriť na sebe, upozorňuje analytik