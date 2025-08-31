Informácie „z dobrých zdrojov“ naznačujú, že vládna koalícia v rámci konsolidácie zamýšľa zvyšovať DPH ako aj rušiť štátne sviatky. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedala opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (Progresívne Slovensko).
„My máme skúsenosť s touto vládou. Hovorili, tvrdili, sľubovali, že nebudú zvyšovať DPH a nakoniec ju zvýšili,“ uviedla Stohlová. Doplnila, že ak má opozícia informácie o ďalšom možnom zvyšovaní DPH, je jej „psou povinnosťou“ informovať verejnosť. „Lebo videli sme šialené nápady, aké mali, v podobe transakčnej dane. Musíme o tom ľuďom hovoriť,“ doplnila poslankyňa.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii zdôraznil, že zvyšovanie DPH je blud a nezmysel. „Nie je to pravda, je to klamstvo,“ vyhlásil.
Pokiaľ ide o konsolidáciu, podľa ministra už koalícia dospela k viacerým dohodám. „Môj predpoklad je, že do konca týždňa by mohla byť verejná prezentácia o výsledkoch z hľadiska konsolidácie, ako bude nastavená,“ povedal Takáč.