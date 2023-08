Vyhliadka na možný štrajk v továrňach na LNG v Austrálii posunula veľkoobchodné ceny plynu v Európe nahor. Odborový zväz Offshore Alliance varoval, že štrajk v zariadení North West Shelf by sa mohol začať už 2. septembra, ak nedôjde k dohode o platoch, informuje BBC. Podobná situácia je v ďalšom austrálskom zariadení Woodside Energy, kde sa kľúčové rokovania majú konať už v stredu.



Referenčné ceny plynu pre EÚ a Spojené kráľovstvo vzrástli podľa Bloombergu už celkovo o približne desať percent. Aktuálne sú na úrovni 38,99 eur za megawatthodinu.

Austrália je najväčším svetovým vývozcom LNG a jej spoločnosti zásobujú približne jednu desatinu globálneho trhu. Odbory zastupujúce pracovníkov požadujú vyššie mzdy a pracovné podmienky. Pracovníci Woodside Energy uviedli, že do stredy budú informovať spoločnosť o plánovaných protestných akciách. O štrajku hlasujú aj pracovníci v ďalších dvoch pobrežných zariadeniach na LNG, Gorgon a Wheatstone, ktoré prevádzkuje spoločnosť Chevron, pričom výsledky sa očakávajú vo štvrtok.

Existujú obavy, že štrajk v zariadení Woodside Energy Group aj North West Shelf by mohol spôsobiť prerušenie dodávok LNG z Austrálie. Ben McWilliams, expert think-tanku Bruegel, varoval, že štrajky môžu ovplyvniť globálne ceny LNG. „Austrália zvyčajne zásobuje Áziu, ale ak by tieto štrajky pokračovali a austrálsky plyn by k ázijským spotrebiteľom prestal prúdiť, hľadali by náhradu napr. v Katare, čím by konkurovali tamojším európskym kupujúcim,“ povedal B. McWilliams. Ak by sa tak stalo, malo by to „nárazový vplyv na ceny“, doplnil.

Po začiatku vojny na Ukrajine Rusko znížilo dodávky zemného plynu do Európy, čo viedlo krajiny k hľadaniu alternatívnych zdrojov energie. Mnohí sa spoliehajú na to, že túto medzeru zaplní LNG. Austrália je jedným z najväčších svetových exportérov LNG. Ďalšími sú Katar a USA.