Klimatický jav El Niño, ktorý by sa mal objaviť v druhej polovici tohto roka, ohrozuje pestovateľov kávy, zvlášť kávy robusta. Pre kávu arabica je hrozba miernejšia. Výnosy dvoch najväčších výrobcov robusty, Vietnamu a Brazílie, by sa mohli znížiť, ak by tento jav bol silný. S odvolaním sa na informácie od analytikov a odborníkov na počasie to uviedla agentúra Reuters.

Meteorologický jav El Niño narúša priebeh zrážok a teplôt. Mohol by tak ďalej obmedziť dodávky a zvýšiť cenu robusty, ktorá má vyšší obsah kofeínu ako arabica a ktorá sa používa hlavne na výrobu instantnej kávy.

Ceny kávy robusta sa tento týždeň vyšplhali na najvyššiu hodnotu za 15 rokov. Dôvodom je obmedzená ponuka a obavy o budúcu produkciu práve kvôli javu El Niño.

Analytik trhu s kávou z maklérskej spoločnosti StoneX Fernando Maximiliano upozornil, že v Brazílii sa produkcia kávy robusta znížila takmer o 40 percent, keď sa tam naposledy v rokoch 2015 a 2016 vyvinul silný jav El Niño a spôsobil sucho v brazílskom štáte Espírito Santo. V súčasnosti je podľa Maximiliana táto oblasť po investíciách do nádrží a zavlažovacích systémov lepšie pripravená, všetko ale bude závisieť od intenzity sucha spôsobeného týmto javom.

Pravdepodobnosť, že El Niño sa v polovici tohto roka rozvinie a rozšíri sa do roku budúceho, je podľa vietnamského národného centra pre hydrometeorologickú predpoveď 70 až 80 percent. V tomto období očakáva rekordné teploty.

Pre kávu arabica, teda pre jemnejšiu odrodu, ktoré dávajú prednosť špičkovej kaviarni, sa zdá byť riziko menšie. Producenti zo Strednej a Južnej Ameriky, ktorých v posledných troch rokoch kvôli javu El Niño trápili nadmerné dažde, by mali mať tento rok podľa prognóz počasie s menej výraznými výkyvmi.

Najväčším producentom kávy arabica je Brazília, kde by mohol El Niño znížiť pravdepodobnosť mrazov, uviedla analytička maklérskej firmy HedgePoint Global Markets Natalia Gandolphiová. Úrode by však mohlo podľa nej uškodiť, keby teploty boli veľa vysoké vo fáze kvitnutia okolo septembra a spôsobili by, že stromy zhodia príliš veľa kvetov.