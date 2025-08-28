Severokórejský vodca Kim Čong-un navštívil základňu špeciálnych operácií. Prezrel si výcvik vojakov, ich výzbroj a taktiky. Posilnenie špeciálnych jednotiek a ostreľovačov je najvyššou prioritou armády, vyhlásil.

Ostreľovačov označil za starostlivo vybraných vojakov pripravených na autonómne misie. Skontroloval aj novú severokórejskú odstreľovaciu pušku, ktorú označil za presnú na veľké vzdialenosti. Nariadil zlepšenie maskovacích uniforiem podľa podmienok a počasia v teréne.

Kim vyzval na modernizáciu výzbroje a vývoj nových vojenských taktík. Správa prišla v deň ukončenia spoločných cvičení Južnej Kórey a USA s názvom Ulchi Freedom Shield, ktoré Pchjongjang opakovane kritizuje.

KK44 Hanoj - Na archívnej snímke z 2. marca 2019 Kim Jo-džong, sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una v Hanoji. Kim Jo-čong, sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, v nedeľu 1. augusta 2021 varovala Južnú Kóreu, že ak uskutoční plánované spoločné vojenské cvičenie so Spojenými štátmi, poškodí to odhodlanie lídrov oboch Kóreí obnoviť vzájomnú dôveru. FOTO TASR/AP FILE - In this March 2, 2019, file photo, Kim Yo Jong, sister of North Korean leader Kim Jong Un, attends a wreath-laying cerem
