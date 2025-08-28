Severokórejský vodca Kim Čong-un navštívil základňu špeciálnych operácií. Prezrel si výcvik vojakov, ich výzbroj a taktiky. Posilnenie špeciálnych jednotiek a ostreľovačov je najvyššou prioritou armády, vyhlásil.
Ostreľovačov označil za starostlivo vybraných vojakov pripravených na autonómne misie. Skontroloval aj novú severokórejskú odstreľovaciu pušku, ktorú označil za presnú na veľké vzdialenosti. Nariadil zlepšenie maskovacích uniforiem podľa podmienok a počasia v teréne.
Kim vyzval na modernizáciu výzbroje a vývoj nových vojenských taktík. Správa prišla v deň ukončenia spoločných cvičení Južnej Kórey a USA s názvom Ulchi Freedom Shield, ktoré Pchjongjang opakovane kritizuje.