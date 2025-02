Kefír, kombuča a kimčchi sú fermentované potraviny plné mikroorganizmov, ktoré podporujú zdravie čriev. „Ak zvýšite rozmanitosť dobrých črevných baktérií, zlepšíte trávenie potravy, čo môže zmierniť niektoré tráviace ťažkosti vrátane nadúvania, zápchy, hnačky alebo porúch trávenia,“ vysvetlil doktor Vijay Murthy. Nie div, že si tieto nápoje a jedlá získavajú čoraz väčšiu popularitu.

Telegraph sa pozrel na to, ktorá z týchto troch fermentovaných potravín je pre zdravie najlepšia.

Kefír

Kefír sa vyrába z fermentovaného mlieka. Napriek tomu prišli vedci s hypotézou, že jeho pitie môže byť pre ľudí s intoleranciou na laktózu prospešné. Obsahuje totiž baktérie, ktoré „predtrávia“ laktózu v mlieku a môžu podporiť rast prospešných baktérií v črevách. „Kefír dokáže zmierniť ďalšie tráviace problémy, akými sú hnačka a zápcha. V niektorých štúdiách preukázal protizápalové vlastnosti. Môže dokonca podporovať zdravie kostí,“ dodala hovorkyňa Britskej dietetickej asociácie Emer Delaney.

Kimčchi

Kimčchi sa vyrába fermentáciou kapusty alebo reďkoviek. Vedci predpokladajú, že jeho konzumácia má na črevá rovnako priaznivé účinky ako pitie kefíru. „Podľa štúdií môže kimčchi zlepšiť trávenie a zmierniť príznaky tráviacich problémov vrátane nadúvania a zápchy,“ vysvetlila E. Delaney. Kimčchi preukázateľné zlepšuje imunitu, a to pravdepodobne vďaka obsahu probiotík a rôznych bioaktívnych zlúčenín. Niektoré štúdie naznačujú, že môže mať protizápalové účinky, ktoré by mohli byť prospešné pre celkové zdravie a znižovanie rizika vzniku chronických ochorení.

Zo všetkých troch potravín obsahuje kimčchi najviac soli, čo môže robiť problém najmä ľuďom s predispozíciou na vysoký cholesterol. „Niekoľko rozsiahlych štúdií naznačuje, že Kórejčania, ktorí konzumujú veľké množstvo kimčchi, môžu mať vyššie riziko rakoviny žalúdka pravdepodobne v dôsledku obsahu dusičnanov a soli,“ uviedla doktorka Claire Merrifield. Podľa niektorých výskumov je kapustové kimčchi zdravšie než to reďkovkové.

Kombuča

Nápoj kombuča sa vyrába fermentáciou čajových lístkov. Údajne má na črevný mikrobióm podobne prospešný vplyv ako kefír a kimčchi. Tieto účinky ale zatiaľ neboli vedecky potvrdené. „Sociálne siete a marketing odviedli skvelú prácu, pokiaľ ide o to, presvedčiť ľudí o zdravotných prínosoch tohto nápoja. Priaznivé účinky kombuče na hladinu cukru v krvi preukázali niektoré štúdie na myšiach,“ dodala C. Merrifield. Podľa nej ale neexistujú presvedčivé údaje o tom, že by mala kombuča pozitívne účinky na zdravie čriev alebo črevný mikrobióm ľudí.

Konečný verdikt

Na základe dostupného výskumu sa zdá, že kefír je pre črevné zdravie najprospešnejší. Fermentované potraviny ale nemusia byť vhodné pre každého. „Ak už máte narušenú rovnováhu baktérií v čreve, pridanie ďalších baktérií prostredníctvom fermentovaných potravín môže príznaky zhoršiť,“ upozornil V. Murthy.

Podobne ako pri mliečnych výrobkoch či lepku, zdravotné prínosy kimčchi, kombuče a kefíru závisia od individuálnej znášanlivosti. Obsahujú vysoké množstvo histamínu, ktorý telo bežne produkuje ako reakciu na alergény. „Ak má niekto histamínovú intoleranciu, ich konzumácia môže spôsobovať kožné vyrážky, svrbenie, mozgovú hmlu a dokonca poruchy spánku, takže je potrebné byť opatrný,“ dodal V. Murthy.