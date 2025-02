V dnešných neistých časoch je stabilné zamestnanie dôležité nielen pre celkovú osobnú pohodu, ale aj finančnú istotu. Masové prepúšťania, ktoré v roku 2024 otriasli trhom práce, vystrašili mnohých zamestnancov. Podľa Business Insideru však existuje päť typov správania, ktoré si u nadriadeného treba všímať, ak sa bojíte o prácu. Hoci neveštia nič dobré, aspoň vám dajú šancu zmeniť situáciu k lepšiemu alebo sa poobzerať po novom mieste.

1. Šéf s vami komunikuje menej

Úpadok komunikácie môže naznačovať, že sa vás šéf snaží dotlačiť k tomu, aby ste sami dali výpoveď. Ak ruší individuálne stretnutia alebo vám prestane poskytovať potrebnú spätnú väzbu, váš profesionálny rozvoj už preňho zrejme nie je prioritou. Z jeho pohľadu by nedávalo zmysel investovať do vás čas, keď už s vami do budúcna nepočíta.

2. Šéf prestal hovoriť o vašej budúcnosti

Ak sa s vami šéf už v mysli rozlúčil, pravdepodobne utne akékoľvek diskusie o vašej budúcnosti v spoločnosti. Počas hodnotenia výkonu už napríklad nemusí hovoriť o tom, aké má od vás na najbližších šesť mesiacov očakávania. Ďalším varovným signálom je, keď šéf úplne prestane spomínať možnosti kariérneho rastu.

3. Šéf vás vylučuje z kolektívu

Zbystriť pozornosť by ste mali aj v prípade, že vás šéf začína vynechávať z dôležitých stretnutí, e-mailov či kanálov na Slacku a podobných platformách. Okrem toho vás môže sťahovať z projektov a presúvať vaše zodpovednosti na iných kolegov.

4. Dostávate nezmyselné úlohy

Ak si všimnete, že už nie ste súčasťou žiadnych dôležitých projektov a väčšinu času trávite vykonávaním menej významných úloh, možno je načase poobzerať sa po novom zamestnaní.

5. Šéf vás zahŕňa príliš veľkým množstvom práce

Môže sa stať aj opak a šéf vás začne zahlcovať nezvládnuteľným množstvom práce. Ak nenaplníte jeho nereálne očakávania, aspoň bude mať dôvod vás vyhodiť. Možné je aj to, že sa vás siahodlhým zoznamom úloh snaží zmanipulovať, aby ste sa s firmou rozlúčili dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy.