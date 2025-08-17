Približne každý tretí nemecký spotrebiteľ vyhľadal radu v kamennej predajni, ale neskôr, po porovnaní cien, si produkt kúpil online. Ukázali to výsledky prieskumu spoločnosti YouGov.
Takéto správanie zároveň odmietla takmer polovica respondentov, presnejšie 21 percent s tým úplne nesúhlasí a 25 percent väčšinou nesúhlasí. Ale deväť percent uviedlo, že čiastočne súhlasí s využitím poradenstva v predajni pred online nákupom, zatiaľ čo päť percent plne súhlasí.
Podľa Stefana Gentha z Nemeckého obchodného združenia (HDE) je táto prax pre kamenné predajne náročná.
„Keď maloobchodník investuje značné prostriedky do nájmu a kompetentného personálu, je, prirodzene, nepríjemné, ak si zákazníci dajú poradiť a potom nakupujú online,“ povedal.
Genth však poznamenal, že sa stáva aj opak, keď si spotrebitelia produkty vyhľadajú online a potom si ich kúpia v predajniach. „Zákazníci si sami rozhodujú, kde budú hľadať informácie a kde budú nakupovať,“ povedal a dodal, že to je základ voľnej a spravodlivej hospodárskej súťaže.