V júli zaniklo v Kanade 40 800 pracovných miest, zatiaľ čo v júni sa ich 83 000 vytvorilo. Tempo poklesu nových pozícií tak bolo najvýraznejšie od januára 2022.
Napriek tomu sa miera nezamestnanosti udržala na úrovni 6,9 percenta, zatiaľ čo analytici počítali s jej rastom na 7 percent. Vrátila by sa tak na takmer 4-ročné maximum, ktoré zaznamenala v máji, keď dosiahla práve 7 percent. Vtedy to bola najvyššia nezamestnanosť od septembra 2021.
Čiastočne sa pod vývoj na kanadskom trhu práce podpísali sektorové clá na oceľ, hliník a autá, ktoré zaviedol voči svojim obchodným partnerom americký prezident Donald Trump. Napriek tomu, nepriaznivé údaje za júl nepredstavujú otrasy na kanadskom trhu práce a v prípade niektorých sektorov sa situácia vyvíjala pozitívne.
Problémy však naďalej pretrvávajú v oblasti zamestnanosti mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Miera nezamestnanosti v tomto segmente dosiahla v júli 14,6 percenta, čo je v prípade nezapočítania pandemických rokov 2020 a 2021 najvyššia úroveň od septembra 2010.