Na kanadskej burze cenných papierov práve kótovali startup s obchodným modelom založeným na provokatívnej predpovedi: Prichádza legálny kokaín. Safe Supply Streaming stavia na takzvanú tretiu vlnu politických zmien, na základe ktorých by došlo k dekriminalizácii tvrdých drog, uvádza Bloomberg. Plánuje spolupracovať so spoločnosťami, ktoré môžu mať z kanabisu a psychedelík úžitok, ako sú napríklad výrobcovia fentanylových testovacích prúžkov, ale aj energetických nápojov obsahujúcich listy koky či odvykacie kliniky. Potvrdil to generálny riaditeľ firmy Bill Panagiotakapoulos.

Spoločnosť bola ku stredajšej uzávierke ocenená na približne 11,9 milióna kanadských dolárov (približne 8,2 milióna eur) na základe jej zhruba 79 miliónov akcií. Safe Supply oslovuje investorov s odhadmi, že trh s legálnym kokaínom v kanadskej provincii Britská Kolumbia, ktorá túto drogu nedávno dekriminalizovala, by mohol dosiahnuť hodnotu 3,2 miliardy dolárov.



„Začneme budovať ekosystém, získame trhovú kapitalizáciu ako verejne obchodovaná spoločnosť a začneme pridružovať všetky tieto podniky, o ktorých široká verejnosť ešte nevie, že sú to obchody s narkotikami,“ povedal Michael Astone, člen poradného zboru spoločnosti Safe Supply a zároveň generálny riaditeľ ArcStone Securities & Investments, jedného z finančných podporovateľov startupu.



Víziu legalizácie tvrdých drog si už osvojilo viacero vlád. Portugalsko ich dekriminalizovalo v roku 2001 a v roku 2020 jeho príklad nasledoval americký štát Oregon. Začiatkom tohto roka vstúpil do platnosti dekriminalizačný experiment v Britskej Kolumbii, ktorý zahŕňa všetko od heroínu po metamfetamín. Pred niekoľkými mesiacmi predstavitelia švajčiarskej metropoly Bern ohlásili pilotný program na legalizáciu predaja kokaínu.



Neexistujú však žiadne údaje, ktoré by podporili tézu, že legálna a regulovaná dodávka kokaínu by znížila počet úmrtí na predávkovanie. Dekan Fakulty verejného zdravia Yaleovej univerzity Jason Hockenberry povedal, že legalizácia by pravdepodobne odstránila stigmu drog, podporila by experimentovanie, širšie používanie a nakoniec aj závislosť. „Ak sa niekoho spýtate, či by to skúsil, možno by povedal nie. Potom však stretnete niekoho, kto povie: ‚Dávam si kokaín každý piatok večer‘ a názor sa zmení,“ dodal J. Hockenberry.

Medzi investorov Safe Supply patrí Jonathan Goldman aj Steve Arbib, ktorý založil MedReleaf. „Hovoríme s rodinnými kanceláriami investormi a investormi, ktorí zarobili peniaze na kanabise a rozumejú obchodu s narkotikami,“ povedal M. Astone. „Nie každý je presvedčený, že prichádza nová vlna.“