Kanadský premiér Mark Carney pricestoval v nedeľu do Kyjeva, aby si pripomenul Deň nezávislosti Ukrajiny.

„Podpora Kanady pre Ukrajinu je neochvejná a sme s vami na každom kroku vo vašom boji za obranu vašej suverenity a za naplnenie vašich snov pre vašu krajinu,“ povedal vo videu zverejnenom na jeho účte X krátko po príchode do Kyjeva.

Carney bol do Kyjeva pozvaný ako „špeciálny hosť“ pri príležitosti Dňa nezávislosti, informovala kanadská televízia CBC.

Jeho návšteva vojnou zničenej krajiny prišla v čase, keď ruské sily pomaly napredujú v zničujúcom vojnovom konflikte. Moskva v sobotu oznámila, že dobyla dve dediny v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.

Zároveň sa strácajú vyhliadky na uskutočnenie summitu medzi ruským a ukrajinským prezidentom, čo je riešenie, ktoré presadzuje americký prezident Donald Trump ako súčasť svojho úsilia o ukončenie vojny.

