Kanada uprostred náročných rokovaní o komplexnej obchodnej dohode so Spojenými štátmi ruší viacero odvetných ciel. Od 1. septembra zosúladí s USA svoje tarify okrem iného na poľnohospodárske produkty, spotrebný tovar a stroje, oznámil premiér Mark Carney.
Spojené štáty sa nedávno jasne vyjadrili, že nezavedú clá na kanadské tovary, ktoré sú v súlade s trojstrannou dohodou o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA), a to je pozitívny vývoj, vyhlásil Carney.
„Kanada a USA teraz obnovili voľný obchod s veľkou väčšinou našich tovarov,“ dodal, pričom zdôraznil, že v porovnaní s inými krajinami kanadský vývoz stále podlieha celkovo nízkej úrovni amerických ciel.
Kanada má v súčasnosti pomerne dobrý prístup na americký trh a približne 85 percent bilaterálneho obchodu sa uskutočňuje bez ciel, priblížil Carney. „Zatiaľ čo pracujeme na riešení otvorených obchodných otázok so Spojenými štátmi, je dôležité a nevyhnutné, aby sme urobili všetko pre zachovanie tejto jedinečnej výhody pre kanadských pracujúcich a podniky,“ uzavrel premiér.