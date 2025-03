Kanadský premiér Mark Carney deklaroval, že jeho krajina musí diverzifikovať obchodné a bezpečnostné väzby, pretože je „príliš závislá od Spojených štátov“.

„To je jeden z dôvodov prečo moja prvá návšteva smerovala do Paríža a Londýna,“ vyhlásil Carney po stretnutí so svojím britským náprotivkom Keirom Starmerom.

Šéf britskej vlády zdôraznil, že s Kanadou zdieľajú „spoločné hodnoty“ a „spoločného kráľa“ a poďakoval Carneymu za jeho prístup k Ukrajine. Pred stretnutím so Starmerom kanadského premiéra prijal aj britský panovník Karol III.

Ako prvé ale Carney navštívil Francúzsko, kde sa stretol s prezidentom Emmanuelom Macronom. Na schôdzke Carney opísal Kanadu ako „najeurópskejšiu z neeurópskych štátov“ a povedal, že Ottawa musí posilniť väzby s európskymi spojencami a zároveň sa snažiť udržať pozitívne vzťahy s Washingtonom.

Carney, bývalý guvernér kanadskej centrálnej banky, nastúpil do úradu v čase, keď je Kanada v obchodnej vojne so Spojenými štátmi. Prezident Donald Trump navyše opakovane uviedol, že krajina by sa mala stať súčasťou USA.