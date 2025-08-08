Európa čelí narastajúcim problémom s nedostatkom pracovnej sily a zručností v kľúčových odvetviach. Vývoj technológií a meniace sa potreby zamestnávateľov transformujú viaceré profesie a pracovné trhy. Niektoré pozície sú viac vyhľadávané než iné.
Dáta z pracovného portálu Indeed ukazujú, že manažment, predaj a inštalácia a údržba patria medzi najžiadanejšie sektory v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Francúzsku a Holandsku. Zistenia zverejnené na webe Euronews vychádzajú z priemeru pracovných inzerátov medzi marcom a májom 2025 a poukazujú na výrazný posun na európskom trhu práce.
- Inštalatéri, údržbári a technici obsadili v Nemecku až 14,5 percenta všetkých pracovných inzerátov (najviac zo všetkých sektorov), v Holandsku deväť percent (druhé miesto), vo Francúzsku 6,9 percenta (štvrté) a v Spojenom kráľovstve 5,7 percenta (piate miesto).
- Manažérske pozície sú najžiadanejšie v Holandsku (10,1 percenta), v Spojenom kráľovstve predstavujú 10,2 percenta (druhé miesto), vo Francúzsku 7,6 percenta (tretie) a v Nemecku 6,4 percenta (štvrté miesto).
- Predajné pozície tvoria 9,2 percenta inzerátov vo Francúzsku (prvé miesto), 9,9 percenta v Nemecku (druhé), 8,5 percenta v Holandsku (tretie) a 6,7 percenta v Spojenom kráľovstve (tiež tretie).
- Významný podiel na trhu práce majú aj profesie v oblasti prípravy a podávania jedál – v Spojenom kráľovstve predstavujú 10,4 percenta všetkých inzerátov, vo Francúzsku 7,8 percenta a v Holandsku 5,9 percenta. V Nemecku tento sektor nie je v dátach zahrnutý.
- Administratívna podpora sa objavuje vo všetkých sledovaných krajinách: 7,2 percenta v Nemecku, 4,7 percenta v Spojenom kráľovstve, 4,4 percenta v Holandsku a 3,6 percenta vo Francúzsku.
Na Slovensku dominuje obchod, výroba, doprava, školstvo a manažment. Najinzerovanejšou pozíciou na Profesia.sk je operátor výroby, aktívnych je 1 090 inzerátov, iba o pár ponúk menej je na predavačov, 950-krát hľadajú učiteľov a administratívnych pracovníkov. Piatou najžiadanejšou pozíciou s 800 inzerátmi je skladník. „To, čo bolo oproti ostatným rokom iné, je, že v júni bola pozícia učiteľa historicky prvýkrát najinzerovanejšia zo všetkých na Profesii,“ poznamenala PR manažérka Ľubica Melcerová.
V poslednom čase sa zvýšil dopyt po viacerých profesiách, poznamenala aj manažérka personálnej agentúry Grafton Zuzana Ábel. Z oblasti „modrých golierov“ sú to podľa nej najmä CNC operátori, elektrikári, mechanici, vodiči, zvárači a predavači; z radov tzv. „bielych golierov“ účtovníci, finanční analytici, vývojári, AI experti a manažéri predaja.
Na vzostupe sú celosvetovo nové profesie v oblasti umelej inteligencie, zelených technológií a biotechnológií. Aj keď ich podiel na pracovných inzerátoch zatiaľ nie je vysoký, analytici očakávajú, že sa v najbližších piatich až desiatich rokoch prepracujú medzi najlepšie platené.
Patria medzi ne napríklad pozície ako AI etik, inžinier generatívnej AI, analytik klimatických dát alebo špecialista na udržateľnosť. Dopyt po týchto odborníkoch bude rásť s tým, ako sa špecializované zručnosti stávajú kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti.