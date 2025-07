Horúce pláže a slnkom zaliate pamiatky nie sú pre každého. Európu v tomto období pravidelne zasahuje obrovská vlna horúčav. V španielskom meste El Granado namerali 28. júna rekordných 46 stupňov Celzia. Ak sa zopakuje scenár z predchádzajúcich rokov, zrejme nás čaká ďalšie dlhé a spaľujúce leto.

Pre tých, ktorí sa chcú horúčavám vyhnúť, je riešením zamieriť na sever – do krajín ako Island, Švédsko, Fínsko alebo do regiónov s vysokou nadmorskou výškou, ako sú francúzske Alpy či španielske pohorie Picos de Europa. Britský Telegraph pripravil výber desiatich destinácií, kde si človek v lete oddýchne bez vyčerpávajúceho tepla a vlhkosti.

10.) Francúzske Alpy – najlepšie pre milovníkov aktívneho oddychu

Lyžiarske vleky na ľadovec Grande Motte, ktorý sa týči do výšky 3 656 metrov nad morom, sú v prevádzke do 20. júla. V stredisku Tignes Val Claret sa teploty držia okolo príjemných 17 stupňov Celzia a ponuka aktivít je pestrá – od kajaku, paddleboardingu až po vodný park Acroland, kde sa dá sklzom spustiť priamo do ľadového jazera.

9.) Fínsko – skvelé pre rodinné dobrodružstvá

Východné Fínsko s jazerami, riekami a lesmi ponúka ideálne podmienky pre rodiny s deťmi, ktoré si chcú užiť leto bez extrémnych horúčav. Teploty dosahujú príjemných 21 stupňov Celzia a v letoviskách neďaleko Helsínk je možné vyskúšať si kanoistiku, paddleboarding či turistiku.

Zdroj: James Brooks Múzeum vikingských lodí v dánskom meste Roskilde.

8.) Dánsko – ideálne pre cyklistov

Najväčší dánsky ostrov Sjælland je rajom pre cyklistov. Pokojné cesty, dlhé dni, príjemné teploty a trasy vedúce cez lesy, popri fjordoch či cez rybárske dediny až do pobrežného mesta Roskilde.

7.) Normandia – najvhodnejšia na oddych pri mori

Kým na Azúrovom pobreží teploty v júli a auguste presahujú 30 stupňov Celzia, sever Francúzska si zachováva miernych 20 až 22 stupňov Celzia. Normandia je ideálna na plážový oddych, návštevu pamiatok z druhej svetovej vojny či výlet k ostrovu Mont-Saint-Michel.

6.) Picos de Europa – ďaleko do hôr v Španielsku



Zatiaľ čo na pobreží pečie slnko, pohorie Picos de Europa v severnom Španielsku poskytuje osviežujúci únik. Región je ideálny pre pešiu turistiku cez pokojné údolia a historické mestečko Potes.

Zdroj: Shutterstock Picos de Europa, Španielsko.

5.) Svalbard – najlepšie pre pozorovanie divokej prírody

V nórskom súostroví Svalbard vystúpia v lete teploty len na približne sedem stupňov Celzia, v noci klesajú až k dvom. Oblasť je domovom mrožov, veľrýb a ľadových medveďov. Návštevníci môžu absolvovať aj letnú verziu psích záprahov na kolesách s výhľadom na ľadovec Nordenskiöldbreen.

4.) Island – niečo pre milovníkov prírody

Letná sezóna na Islande je krátka, no príjemná. Teploty v júli a auguste dosahujú maximálne 13 stupňov Celzia, ale dni trvajú až 20 hodín. Krajina ponúka gejzíry, vodopády, čierne pláže aj termálne lagúny.

3.) Pobaltie – najlepšie na dlhú plavbu

Plavba po Baltskom mori je príjemnou alternatívou k prehriatemu Stredomoriu. Návštevníkov čakajú historické mestá, stredoveké prístavy a dlhé slnečné dni s občasným ochladením.

Zdroj: Profimedia Dedina Brienz v kantóne Graubünden na východe Švajčiarska.

2.) Švajčiarsko – ideálne pre skupinové poznávacie zájazdy

Údolie Horného Engadinu obklopené ľadovcami a alpskými lúkami ponúka mierne teploty a výnimočné podmienky pre pozorovanie alpskej flóry. V júli tu kvitnú orchidey, prvosienky, ľadovcový jazmín či náprstníky.

1.) Senja – najlepšia destinácia pre turistiku

Nórsky ostrov Senja ponúka azúrové more a piesočné pláže, no letné teploty sa pohybujú okolo príjemných 15 stupňov Celzia. Ideálny terén pre pešiu turistiku dopĺňa pokojné ubytovanie v rybárskych dedinkách.