Južná Afrika ponúkne Spojeným štátom novú a „štedrú“ obchodnú dohodu, aby sa vyhla 30-percentným clám.
Tarify, ktoré Washington uvalili na niektoré juhoafrické výrobky, sú najvyššie v subsaharskej Afrike. A to aj napriek snahe Pretórie dosiahnuť lepšie riešenie, aby predišla masívnym stratám pracovných miest.
„Keď bude dokument zverejnený, budete ho vnímať ako veľmi širokú, štedrú a ambicióznu obchodnú ponuku Spojeným štátom,“ povedal minister poľnohospodárstva John Steenhuisen.
„Naším cieľom je preukázať, že juhoafrický export nepredstavuje hrozbu pre americký priemysel,“ vyhlásil minister obchodu Parks Tau.
Spojené štáty sú po Európskej únii a Číne tretím najväčším obchodným partnerom Južnej Afriky. Africká krajina sa obáva, že 30-percentné clo by mohlo stáť ekonomiku približne 30-tisíc pracovných miest, pričom nezamestnanosť v krajine už teraz dosahuje 33,2 percenta.
Juhoafrický export sa na celkovom dovoze do USA podieľa iba štvrtinou percenta, a „preto nepredstavuje hrozbu pre americkú produkciu“, upozornil Tau.
Steenhuisen povedal tiež, že americkí diplomati nastolili na rokovaniach o obchode aj otázky, ktoré sa týkali domácej politiky JAR, čo bolo „prekvapením“.