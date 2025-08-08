Zo Slovenska sa v júni vyviezol tovar za 9,16 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,9 percenta. Dovoz sa po mesiaci takisto vrátil k medziročnému rastu, keď stúpol o 3,9 percenta na 8,82 miliardy eur. Zahraničný obchod tak dosiahol druhý najvyšší tohtoročný prebytok – 334 miliónov eur, vyplýva z predbežných výsledkov Štatistického úradu SR.
„K nárastu dovozu prispelo najmä zvýšenie hodnoty importovaných častí a súčiastok automobilov,“ priblížili štatistici.
Na strane importu medziročne vzrástlo sedem z desiatich tried, pričom celkový dovoz najviac podporil takmer 20-percentný nárast rôznych priemyselných výrobkov.
V rámci štruktúry exportu stúplo deväť z desiatich obchodovaných tried. Najväčší vplyv mal takisto rast rôznych priemyselných výrobkov o 13 percent. Jedinou triedou s medziročným poklesom (-2,7 percenta) boli stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov.
„Do členských štátov EÚ v júni smerovalo takmer 77 percent hodnoty slovenského vývozu. Dovoz zo štátov Únie tvoril takmer 68 percent. Slovensko dosiahlo v obchode s členskými štátmi EÚ prebytok takmer 1,1 miliardy eur, s krajinami mimo EÚ, naopak, schodok približne 722 miliónov eur.