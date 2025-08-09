Juhoafrická republika čelí od 7. augusta clám na vývoz do USA vo výške 30 percent. Ide o najvyššiu colnú sadzbu v subsaharskej Afrike, ktorá tvrdo zasiahne tamojších farmárov a vinárov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Nálada vo vinárskom údolí Robertson v Južnej Afrike je pochmúrna. Veľká časť juhoafrického šumivého bieleho vína Cap Classique pochádza z tejto oblasti, 150 kilometrov východne od Kapského Mesta.
Toto oceňované víno, vyrobené rovnakou metódou ako francúzske šampanské, bolo predtým oslobodené od amerických ciel v rámci špeciálnej obchodnej dohody, ktorá chránila mnohé juhoafrické produkty vrátane citrusov, makadamových orechov či avokáda.
V týždňoch pred nadobudnutím platnosti nových ciel, vyexpedovalo vinárstvo Graham Beck, renomovaný výrobca Cap Classique, celú svoju ročnú kvótu pre americký trh, približne 300-tisíc fliaš, a dokonca aj o niečo viac, povedal agentúre AFP generálny riaditeľ Pieter Ferreira.
Cieľom bolo vytvoriť v USA zásoby, ktoré vydržia celý tento rok bez toho, aby to ovplyvnilo ceny alebo prinieslo zvyšovanie cien v USA, dodal.
Na americký trh smeruje takmer 15 percent ročnej produkcie Graham Beck, ktoré zamestnáva 135 ľudí.
Trumpove clá postihnú najmä farmárov. Juhoafrická poľnohospodárska komora odhaduje, že 4 percenta poľnohospodárskeho exportu v hodnote vyše 500 miliónov eur, končilo na trhu v USA.
Zvýšené clá by tak mohli stáť Južnú Afriku 100-tisíc pracovných miest, uviedol šéf centrálnej banky Lesetja Kganyago.
Najindustrializovanejšia ekonomika čierneho kontinentu už teraz zápasí s mierou nezamestnanosti takmer 33 percent. Vplyv ciel na poľnohospodárstvo by mohol byť zničujúci, pretože tento sektor zamestnáva veľa nízko kvalifikovaných ľudí. Clá tvrdo zasiahnu dodávateľov citrusov, stolového hrozna a vína.
Šesť až osem percent produkcie citrusov z Južnej Afriky smeruje do Spojených štátov. Pre farmárov v Citrusdale, 200 kilometrov severne od Kapského Mesta, je to základný trh.
„V súčasnosti je to asi 25 až 30 percent našej produkcie,“ povedal Gerrit van der Merwe z rodinnej farmy s rozlohou 1 000 hektárov, ktorá zamestnáva približne 2 000 ľudí.
„Pravdepodobne budeme musieť vyrúbať pár hektárov, urobiť dva kroky späť, počkať štyri alebo päť rokov a potom sa posunúť vpred.“
Upozornil pritom, že ak vyrúbe 100 hektárov sadu, budúci rok bude v Citrusdale hľadať prácu 200 ľudí. To tvrdo zasiahne malé vidiecke mesto s menej ako 10-tisíc obyvateľmi.
„Citrusy sú jediným zdrojom príjmu. Takže ak nezamestnáme tých 200 ľudí, kto ich zamestná?“ pýta sa van der Merwe. „A to bude mať dominový efekt na obchody a ďalšie služby.“
Farmár rešpektuje Trumpov cieľ priniesť výrobu späť do Spojených štátov. Pripomenul však, že juhoafrické citrusy nepredstavujú hrozbu pre USA. Plody dozrievajú mimo sezóny v Severnej Amerike, takže juhoafrické farmy nekradnú pracovné miesta v Kalifornii, ale ponúkajú zdravé ovocie za veľmi prijateľnú cenu, dodal.