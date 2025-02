Americký prezident Donald Trump začiatkom februára nariadil zavedenie desaťpercentných ciel na tovar z Číny. Podľa neho sú reakciou na neschopnosť Pekingu obmedziť tok fentanylu do Spojených štátov. „Drogy do našej krajiny prúdia väčšinou cez Mexiko a v mierach, aké sme predtým ešte nikdy nevideli. Kým to neprestane, budeme Číne účtovať desaťpercentné clo,“ vyhlásil americký prezident.

Peking trvá na tom, že fentanylová kríza je problémom, ktorý si Spojené štáty spôsobili samy. „Príčina spočíva v samotnej USA a vyžaduje si efektívnejšie opatrenia zo strany americkej vlády,“ citoval Guardian hovorkyňu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.

Fentanyl sa začal do USA dostávať z Číny zhruba pred desiatimi rokmi. Americké aj čínske úrady začali postupne prenasledovať čínskych pašerákov a zločinecké gangy, ktoré drogu vyrábali a dovážali do USA. V reakcii na zavedené protiopatrenia prestali obchodníci dodávať ilegálne zásielky fentanylu priamo do Spojených štátov. Namiesto toho posielajú chemické prekurzory do Mexika, kde ich miestne kartely premieňajú na fentanyl a odosielajú ďalej do USA. Podľa denníka The Washington Post sú čínske spoločnosti najväčším zdrojom prekurzorov prúdiacich do Spojených štátov.

Nie je jasné, ako desaťpercentné clá pomôžu zastaviť tok látok z Číny. Podľa experta na medzinárodné záležitosti z Pekinskej univerzity Renmin celej veci iba uškodia: „Čína zavádzala prísne opatrenia na boj proti fentanylu. Ak bude D. Trump prostredníctvom ciel naďalej vytvárať tlak na Peking, ten môže prestať spolupracovať.“ Aj podľa čínskeho ministerstva zahraničných clá v rámci boja proti drogám poškodia budúcu kooperáciu medzi oboma krajinami.