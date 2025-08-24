Používanie zimných pneumatík počas leta síce nie je na Slovensku zakázané, no vodičov môže stáť stovky eur navyše. Napriek tomu počas letných mesiacov sa opäť objavujú na cestách vozidlá so zimnou sadou kolies.
Vyššia spotreba paliva, rýchlejšie opotrebenie pneumatík a riziko krátenia poistného plnenia však robia z tohto typu úspor a šetrenia nákladnú stratégiu.
Nevýhodná stratégia
Slovenská legislatíva síce stanovuje povinnosť zimného obutia pri snehu, ľade alebo námraze a preto v lete jazda na zimných pneumatikách nie je nijako sankcionovaná, to však často láka majiteľov áut buď odkladať alebo vynechať prezutie vozidla.
