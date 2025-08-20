Krajina vychádzajúceho slnka v júli privítala 3,43 milióna turistov zo zahraničia. Medziročne to znamená rast o 4,4 percenta a najvyšší výsledok za mesiac júl v histórii meraní.
Počet turistov z Hongkongu sa pre tajfún Wipha prepadol o 36,9 percenta a z Južnej Kórey o 10,4 percenta pre obavy zo zemetrasení. To spomalilo celkové tempo rastu, ktoré bolo tento rok zatiaľ najslabšie.
Slabý jen prilákal viac návštevníkov z iných trhov. Turistov z Číny pribudlo 25,5 percenta a z USA 10,3 percenta. Za prvých sedem mesiacov navštívilo Japonsko 24,9 milióna zahraničných turistov, čo je medziročný rast o 18,4 percenta.