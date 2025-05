Japonsko by chcelo v júni dosiahnuť colnú dohodu s USA. Uviedol to hlavný vyjednávač Tokia Rjosei Akazawa, ktorý si dal za cieľ dokončiť rokovania pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a japonského premiéra Šigera Išibu na okraji júnového samitu G7. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Akazawa to povedal krátko po prekvapujúcom oznámení Trumpa o partnerstve medzi americkým oceliarskym koncernom U.S. Steel a japonskou spoločnosťou Nippon Steel.

„Potvrdilo sa, že lídri oboch krajín sa tešia na spoločné stretnutie,“ povedal Akazawa v piatok (23. 5.) novinárom vo Washingtone po stretnutí s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom a obchodným zástupcom USA Jamiesonom Greerom.

Vyhlásenia Akazawu nasledovali po telefonáte medzi Trumpom a Išibom, počas ktorého sa dohodli, že sa stretnú na okraji samitu siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7). Niekoľko hodín na to Trump uviedol, že súhlasí s partnerstvom medzi Nippon Steel a U.S. Steel. To vyvolalo nádej, že americký prezident môže byť ochotnejší počúvať stanovisko Japonska.

Využitie významu japonských investícií do ekonomiky USA patrí medzi taktiky, ktoré Tokio pravdepodobne používa na získanie ústupkov od Washingtonu v oblasti ciel. Japonsko malo najväčší podiel priamych zahraničných investícií v USA počas piatich rokov do roku 2023, ukazujú údaje ministerstva obchodu.

Akazawa povedal, že investícia Nippon Steel pomôže americkej ekonomike, aj keď odmietol komentovať jej vplyv na obchodné rokovania. V separátnom vyhlásení japonského úradu vlády sa uvádza, že Akazawa dôrazne žiadal USA, aby prehodnotili svoje clá voči Japonsku.

Podľa Akazawu tretie kolo rozhovorov sa sústredilo na rozširovanie obchodu, necolné opatrenia a spoluprácu v oblasti ekonomickej bezpečnosti a bolo úprimnejšie a hlbšie ako predchádzajúce.

Japonsko čelí Trumpovým clám vo výške 25 percent na autá, oceľ a hliník a plošnému clu vo výške 10 percent na zvyšný dovoz. Okrem toho mu hrozia recipročné clá vo výške 24 percent, ktoré Trump zatiaľ odložil do júla, aby dal priestor rokovaniam.

Automobily a autodiely tvoria približne tretinu všetkého vývozu z Japonska do USA. Automobilový priemysel je kľúčovou hnacou silou japonskej ekonomiky a zamestnáva približne 8 percent pracovnej sily.

S nadchádzajúcimi voľbami do hornej komory japonského parlamentu toto leto by dosiahnutie obchodnej dohody mohlo pomôcť zvýšiť podporu Išibu, ktorá klesla na najnižšiu úroveň od jeho nástupu do funkcie. Dohoda, ktorá by poskytovala príliš veľa priestoru USA, najmä v poľnohospodárskom sektore, bez toho, aby sa zaoberala clami na autá, by však mohla zlyhať.

Očakáva sa, že Akazawa na budúci týždeň opäť navštívi USA a stretne sa s ministrom financií Scottom Bessentom. Japonský vyjednávač zdôraznil potrebu dosiahnuť dohodu ako balík.

„Nemá zmysel hovoriť o tom, ako blízko sme sa dostali na vyjednávaniach, pretože, ako sa hovorí v angličtine, nič nie je dohodnuté, kým nie je dohodnuté všetko,“ povedal.