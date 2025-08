Japonské ministerstvo práce navrhlo 6-percentné zvýšenie priemernej minimálnej mzdy v tomto fiškálnom roku, čo je najviac od roku 2002.

Dosiahnutie reálneho rastu platov sa stalo pre kabinet v Tokiu prioritou v čase, keď pretrvávajúca inflácia naďalej zvyšuje životné náklady domácností. Realizácia návrhu by zvýšila priemernú minimálnu mzdu na 1 118 japonských jenov (6,51 eura) za hodinu. Tým by sa prekonalo vlaňajšie zvýšenie o 5 percent a rast by bol zároveň najväčší od zavedenia súčasného systému pred dvadsiatimi tromi rokmi.

Japonský premiér Šigeru Išiba si minulý rok stanovil cieľ dosiahnuť do konca tohto desaťročia zvýšenie priemernej minimálnej mzdy o 42 percent na 1 500 japonských jenov za hodinu. To však znamená riziko pre malé podniky, ktoré zamestnávajú asi 70 percent pracovnej sily v Japonsku, lebo už teraz vyčleňujú na odmeny zamestnancom väčšiu časť svojich ziskov ako ich silnejší konkurenti.