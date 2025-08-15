Japonská ekonomika expandovala v druhom kvartáli rýchlejšie, než sa očakávalo.

Hrubý domáci produkt krajiny na sezónne očistenej báze medzikvartálne vzrástol o 0,3 percenta, uviedol na základe predbežných údajov úrad vlády. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,1 percenta.

V medziročnom porovnaní HDP stúpol o 1,0 percenta po +0,6 percenta v predchádzajúcich troch mesiacoch.

Kapitálové výdavky v druhom štvrťroku stúpli o 1,3 percenta, kým predikcie naznačovali iba pol percentné zvýšenie.

Zahraničný dopyt medzikvartálne vzrástol o 0,3 percenta a súkromná spotreba o 0,2 percenta.

