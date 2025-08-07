Japonský automobilový gigant oznámil pokles čistého zisku o 36 percent na 841,3 miliardy jenov (približne 4,91 miliardy eur) v porovnaní s 1,33 bilióna jenov v rovnakom období predchádzajúceho roka. Prevádzkový zisk poklesol o 10,9 percenta na 1,166 bilióna jenov. Tržby vzrástli o 3,5 percenta na 12,25 bilióna jenov. Predaj vozidiel vzrástol na 2,82 milióna kusov zo 2,63 milióna v predchádzajúcom roku.
Pokles zisku spôsobili najmä 25-percentné clá na dovoz áut do USA od apríla. Japonsko a USA v júli oznámili obchodnú dohodu, ktorá znížila tarify na 15 percent. Stále ale nie je jasné, kedy tento krok nadobudne účinnosť a či bude dovozný poplatok obmedzený iba na novú úroveň, alebo sa k nemu pripočíta aj predchádzajúce clo 2,5 percenta z obdobia pred nástupom administratívy prezidenta Donalda Trumpa. K tomu sa v apríli pridali 25-percentné tarify, čo znamená, že v súčasnosti na dovoz áut do USA dosahujú 27,5 percenta.
Toyota zároveň znížila svoju prognózu prevádzkového zisku za fiškálny rok 2025/2026 na 3,2 bilióna jenov z pôvodných 3,8 bilióna jenov. Odhaduje, že vplyv amerických ciel na zisk dosiahne 1,4 bilióna jenov. Clá už v prvom štvrťroku znížili prevádzkový zisk Toyoty o 450 miliárd jenov.