Svet by mal bezodkladne investovať do prieskumu a ťažby uránu, aby dokázal pokryť rastúci dopyt po jadrovej energii. Podľa agentúr OECD NEA a IAEA by mohli potvrdené zásoby suroviny pri silnom raste spotreby dôjsť už o 60 rokov.

Hoci sú súčasné zásoby zatiaľ postačujúce, bez nových investícií do ťažby a spracovania môže v strednodobom horizonte nastať jej nedostatok. Atómová energia zažíva renesanciu – podporujú ju vlády aj technologické firmy ako Microsoft a Amazon, ktoré ju využívajú pre svoje dátové centrá.

Medzinárodná agentúra pre energiu označila nukleárnu energetiku za kľúčový bezuhlíkový zdroj a konštatuje, že záujem o ňu je najvyšší od ropnej krízy v 70. rokoch. Tempo investícií do výstavby zdrojov však musí sprevádzať aj rastúci prísun paliva.

Najväčším producentom uránu je Kazachstan, ktorý v posledných rokoch smeruje viac dodávok do Ruska a Číny. Západné krajiny tak čelia riziku jeho nedostatku.

Popri novo vyťaženom uráne sa využívajú aj tzv. sekundárne zdroje – napríklad štátne zásoby či recyklovaný materiál. Tie však podľa expertov dopyt v dlhodobom horizonte nepokryjú a nové zdroje ťažby budú nevyhnutné.