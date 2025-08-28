Poľský ropný koncern Orlen plánuje v spolupráci so zmluvným partnerom vyrábať malé modulárne reaktory (SMR).
Spoločný podnik Orlenu a Synthos Green Energy má záujem o reaktor typu BWRX-300, ktorý vyvíja americká spoločnosť GE Vernova, pričom do roku 2035 počíta s výstavbou dvoch SMR.
Malé modulárne reaktory sú označované za alternatívu k tradičným veľkým jadrovým elektrárňam s vyššou flexibilitou a potenciálne bezpečnejšou výrobou energie.
Poľsko sa snaží urýchliť odchod od uhlia a energetickú infraštruktúru plánuje rozvíjať cez obnoviteľné zdroje a jadrovú energiu.