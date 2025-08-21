Izraelský premiér Benjamin Netanjahu schválil plány na obsadenie mesta Gaza a nariadil začatie okamžitých rokovaní o prepustení zvyšných rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas.
Prevzatie vojenskej kontroly nad mestom odobrilo izraelské ministerstvo obrany, ktoré zároveň nariadilo povolať približne 60-tisíc záložníkov. Armáda vyzvala humanitárne organizácie na severe Pásma Gazy, aby sa pripravili na evakuáciu miestneho obyvateľstva do južnej časti palestínskej enklávy.
Sprostredkovatelia nepriamych rokovaní medzi Izraelom a Hamasom čakajú už niekoľko dní na oficiálnu odpoveď Tel Avivu na návrh prímeria, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a fázovým prepustením izraelských rukojemníkov, ako aj niekoľkých Palestínčanov väznených v Izraeli.