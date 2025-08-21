Izraelský premiér Benjamin Netanjahu schválil plány na obsadenie mesta Gaza a nariadil začatie okamžitých rokovaní o prepustení zvyšných rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas.

Prevzatie vojenskej kontroly nad mestom odobrilo izraelské ministerstvo obrany, ktoré zároveň nariadilo povolať približne 60-tisíc záložníkov. Armáda vyzvala humanitárne organizácie na severe Pásma Gazy, aby sa pripravili na evakuáciu miestneho obyvateľstva do južnej časti palestínskej enklávy.

Sprostredkovatelia nepriamych rokovaní medzi Izraelom a Hamasom čakajú už niekoľko dní na oficiálnu odpoveď Tel Avivu na návrh prímeria, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a fázovým prepustením izraelských rukojemníkov, ako aj niekoľkých Palestínčanov väznených v Izraeli.

WA 21 Gaza - Dym stúpa po výbuchu po útoku izraelskej armády na mesto Gaza v pondelok 21. júla 2025. FOTO TASR/AP Smoke and flames erupt from an Israeli airstrike in Gaza City, Monday, July 21, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
