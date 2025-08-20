Izrael spustil útok na mesto Gaza. Hovorca armády Efi Defrin potvrdil, že jednotky už ovládajú okrajové časti mesta a približne 75 percent územia Pásma Gazy. Tento týždeň armáda rozošle 60-tisíc povolávacích rozkazov, ďalších 20-tisíc budúci týždeň.

Podľa Defrina sa armáda snaží zabezpečiť priestor pre evakuáciu civilistov a doručovanie humanitárnej pomoci. Bezpečnostný kabinet schválil začiatkom augusta prevzatie kontroly nad mestom, napriek výhradám viacerých spojencov.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je pod tlakom ultrapravicových koaličných partnerov. Odmietajú prímerie s Hamasom, presadzujú pokračovanie vojny a požadujú anexiu Pásma Gazy.

WA 21 Gaza - Dym stúpa po výbuchu po útoku izraelskej armády na mesto Gaza v pondelok 21. júla 2025. FOTO TASR/AP Smoke and flames erupt from an Israeli airstrike in Gaza City, Monday, July 21, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
