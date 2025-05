Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prijal americký návrh na 60-dňové prímerie a výmenu rukojemníkov. Palestínske militantné hnutie Hamas sa k návrhu dosiaľ nevyjadrilo.

Podľa amerického návrhu by mal Hamas prepustiť desať izraelských rukojemníkov v dvoch fázach počas prvého týždňa prímeria. Tel Aviv by mal na oplátku prepustiť 125 palestínskych trestancov, ktorí si odpykávajú doživotné tresty za terorizmus, 1 111 obyvateľov Gazy zadržiavaných od začiatku vojny v Izraeli a odovzdať telá 180 Palestínčanov, informuje denník al-Ghad.

Dvojmesačné prímerie by malo slúžiť na rokovania medzi dvomi stranami o ukončení takmer 20-mesačného konfliktu. Návrh sa dotýka aj dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ktorú by v prípade jeho úspechu mala opäť zabezpečovať Organizácia Spojených národov (OSN) a iné medzinárodné humanitárne organizácie. Z návrhu vyplýva, že by sa izraelská armáda mala stiahnuť na pozície, ktoré držala pred začiatkom marcovej ofenzívy.