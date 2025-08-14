Izrael zaviedol nové pravidlá pre zahraničné mimovládne organizácie, ktoré výrazne obmedzujú dovoz humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Podľa spoločného listu viac ako 100 organizácií, vrátane Oxfam a Lekárov bez hraníc, v júli úrady zamietli najmenej 60 žiadostí. Podľa nich nie sú oprávnené poskytovať pomoc.
Legislatíva schválená v marci vyžaduje, aby sa všetky humanitárne skupiny registrovali, a zároveň umožňuje zamietnuť žiadosť, ak organizácia údajne popiera demokratický charakter Izraela alebo podporuje kampane proti nemu. „Mnohé organizácie slúžia ako krytie pre nepriateľské aktivity,“ uviedol minister pre záležitosti diaspóry Amichaj Šikli. Tvrdí, že združenia bez väzieb na násilie či bojkoty povolenie dostanú.
Organizácie však varujú, že nové pravidlá bránia v pomoci civilistom. „Nemôžeme doručiť potraviny ani lieky,“ informovala Jolien Veldwijková zo skupiny CARE, ktorá nebola schopná dostať pomoc do Gazy od marca, keď Izrael uvalil blokádu, hoci ju v máji čiastočne zmiernil.
Distribúciu má na starosti Humanitárna nadácia pre Gazu, no podľa médií ju sprevádza chaos a násilie – vrátane prípadov, keď izraelskí vojaci zabili ľudí čakajúcich na pomoc.