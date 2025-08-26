Irán a krajiny E3 – Británia, Francúzsko a Nemecko – sa nedohodli na spôsobe, ako odvrátiť obnovenie sankcií OSN voči Teheránu. V Ženeve sa uskutočnilo druhé kolo rokovaní od júnovej vojny medzi Iránom a Izraelom. Predchádzajúce sa konalo 25. júla v Istanbule. Výsledkom utorkového stretnutia nebola ani dohoda o obmedzení iránskeho jadrového programu.

Po júlových útokoch na jeho jadrové zariadenia Irán prerušil spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, pretože agentúra neodsúdila akcie Izraela a USA. Krajiny E3 varujú, že ak Teherán neobnoví spoluprácu s inšpektormi a nezníži obohacovanie uránu, aktivujú mechanizmus „snapback“ a obnovia sankcie OSN zrušené dohodou z roku 2015.

Irán má lehotu do konca augusta. Námestník ministra zahraničných vecí Kázim Gharíb Abádí vyhlásil, že Irán zostáva zaviazaný diplomacii a očakáva, že E3 aj Bezpečnostná rada OSN poskytnú potrebný čas na nájdenie kompromisu.

