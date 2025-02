Investori už prišli o dve miliardy dolárov po nákupe memecoinu prezidenta USA Donalda Trumpa. Minca s označením $TRUMP, uvedená na trh 17. januára, len niekoľko dní pred Trumpovou inauguráciou, rýchlo stratila väčšinu hodnoty.

Počiatočný prudký nárast jej ceny na takmer 75 dolárov za token sa už o pár dní prepadol a aktuálne sa obchoduje za približne 16 dolárov. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Chainalysis pre New York Times. Medzitým Trump Organization a jej partneri získali 100 miliónov dolárov na poplatkoch z obchodovania.

Za menej ako tri týždne od uvedenia na trh sa ukázalo, že Trumpov memecoin priniesol viac strát než ziskov. Hoci je prezident USA vlastníkom súkromného holdingu, pod ktorý spadajú jeho investície do nehnuteľností, médií a kryptomien, riadenie spoločnosti pred nástupom do druhého prezidentského obdobia prenechal deťom. Pred inauguráciou sa ale odmietol vzdať majetkových podielov, prípadne zabezpečiť oddelenie obchodných záujmov od verejnej funkcie.

Trhová kapitalizácia $TRUMP v úvode presiahla 14,75 miliardy dolárov. Po prudkom prepade má dnes štvrtinovú hodnotu, pričom sa obchoduje za približne 16 dolárov a jej celková trhová kapitalizácia dosahuje 3,72 miliardy dolárov.

Hoci oficiálna webová stránka projektu uvádza, že $TRUMP by mal byť vnímaný ako forma podpory prezidenta a nie ako investičná príležitosť, mnohých investorov to neodradilo od pokusov zarobiť. Niektorým sa to podarilo – anonymný obchodník kúpil v prvý deň obchodovania takmer šesť miliónov tokenov za 18 centov za kus a o dva dni ich predal so ziskom 109 miliónov dolárov.

Advokátska skupina Public Citizen podala minulý týždeň sťažnosť na ministerstvo spravodlivosti USA a Úrad pre vládnu etiku, v ktorej žiada vyšetrovanie, či D. Trump neporušil zákony nelegálnym získavaním darov prostredníctvom kryptomeny. Výkonný viceprezident Trump Organization Donald Trump Jr. na žiadosť Fortune o komentár nereagoval.