Prieskum spoločnosti Bank of America Corp odhalil, že investori vnímajú ekonomické vyhliadky najnegatívnejšie za posledných tridsať rokov. Pesimizmus správcov fondov sa ale ani napriek tomu zatiaľ v ich alokácii aktív naplno neodrazil. Americké akcie tak možno v blízkej budúcnosti zaznamenajú ďalší pokles, píše Bloomberg.

Až 82 percent respondentov očakáva oslabenie globálnej ekonomiky. V dôsledku toho plánuje znížiť expozíciu voči americkým akciám rekordný počet investorov. Ich pesimizmus sa zatiaľ nepremietol do alokácii hotovosti, ktorá aktuálne tvorí 4,8 percenta aktív. Až keby toto číslo stúplo na šesť percent, značilo by to, že sa skutočne boja.

Americké akcie tento rok vykazujú slabšie výsledky. Dôvodom sú obavy, že obchodná vojna amerického prezidenta Donalda Trumpa poškodí hospodársky rast Spojených štátov. Podľa 42 percent respondentov čaká najväčšiu ekonomiku sveta recesia.