Americký prezident podpísal výkonný príkaz, ktorým uložil Ministerstvu financií USA vytvoriť štátny investičný fond (Sovereign Wealth Fund). Podobné typy fondov fungujú v krajinách ako Nórsko, Singapur či Saudská Arábia, a investujú prebytky štátnych príjmo do rôznych aktív po celom svete.

Spojené štáty sa tak usilujú o vytvorenie vlastného investičného fondu, hoci nie je jasné, z akých zdrojov ho plánujú financovať. Americká vláda totiž čelí enormnému deficitu, čo vyvoláva otázky, či sa fond nebude financovať dlhom.

Špekuluje sa aj o tom, že by fond mohol slúžiť ako nástroj na získanie podielov v strategických spoločnostiach. V tejto súvislosti sa spomína TikTok, ktorý sa stal predmetom intenzívnej debaty v USA. D. Trump na otázky ohľadom možného odkúpenia TikToku fondom reagoval vyjadrením, pričom pripomenul, že firma dostala 75-dňovú výnimku, no musí byť prevedená do amerického vlastníctva.

Podľa ministra financií Scotta Bessenta sa fond vytvorí v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov a bude zameraný na monetizáciu aktív federálnej vlády v prospech amerických občanov. „Bude pozostávať z likvidných aj nelikvidných aktív, ktoré plánujeme sprístupniť Američanom,“ uviedol S. Bessent počas brífingu. Fond by mohol financovať rozvoj infraštruktúry, ako sú letiská a diaľnice, ale aj projekty na posilnenie vplyvu USA v strategických oblastiach, ako sú Panama alebo Grónsko.

Možnosti financovania a využitia fondu

D. Trump naznačil, že financovanie fondu by mohlo pochádzať z výnosov ciel alebo iných príjmov vlády, zatiaľ čo iné krajiny využívajú dane z prírodných zdrojov či finančných transakcií.

„Ostatné krajiny majú štátne investičné fondy. Sú to oveľa menšie krajiny. Nie sú to Spojené štáty,“ povedal D. Trump v Oválnej pracovni. „Budeme robiť niečo - možno s TikTokom. Možno nie. Ak uzavrieme správnu dohodu, urobíme to, ... alebo možno uzavrieme partnerstvo s veľmi bohatými ľuďmi.V každom prípade, mám právo takto rozhodnúť,“ sebavedomo a typicky trumpovsky obhajoval vznik fondu novozvolený americký prezident.

Kritika a právne otázky

Nórsko aktuálne spravuje najväčší štátny investičný fond na svete s aktívami vo výške 1,8 bilióna dolárov, nasleduje Čína s 1,3 biliónmi dolárov. D. Trump vyjadril presvedčenie, že americký fond by mohol v budúcnosti prekonať aj saudskoarabský štátny investičný fond. „Postupne ho dobehneme,“ vyhlásil.

V USA už existuje viac ako 20 suverénnych investičných fondov na úrovni jednotlivých štátov, pričom najväčšie z nich – v Aljaške, Novom Mexiku a Texase – sú financované z príjmov z ropy, plynu a nerastov. Na rozdiel od navrhovaného federálneho fondu však tieto štátne fondy slúžia primárne na financovanie vzdelávacích a sociálnych programov.

Kandidát na ministra obchodu Howard Lutnick naznačil, že fond by mohol držať podiely v spoločnostiach s veľkými kontraktmi s federálnou vládou, pričom ako príklad uviedol hromadné nákupy vakcín proti ochoreniu covid-19.

D. Trump tiež spomenul, že medzi záujemcami o kúpu TikToku sú miliardári Elon Musk, Larry Ellison a spoločnosť Microsoft, ktorá podľa jeho slov vedie o tejto možnosti rokovania.