Ľudia po auguste 1968 verili, že nastolený režim je len dočasný a dejiny povedú k liberalizácii, uviedol historik Oldřich Tůma. V noci z 20. na 21. augusta ich zobudil hluk lietadiel pristávajúcich na Ruzyni. Nasledovala streľba a násilné strety pred budovou Československého rozhlasu. Týždeň po invázii sa niesol v znamení odporu, letákových akcií a viery, že spoločnosť dokáže niečo dosiahnuť.
Podľa Tůmu sa často zabúda na úlohu domácich sprisahancov, medzi nimi komunistického kolaboranta Vasiľa Biľaka a funkcionárov KSČ či ŠtB. Svoj vplyv pred Moskvou preceňovali, v spoločnosti však stáli izolovaní. Sovieti a aj ruský komunistický vodca Leonid Brežnev preto museli improvizovať.
V spoločnosti obľúbeným bol Alexander Dubček, od januára 1968 prvý tajomník ÚV KSČ. A aj napriek tomu, že Sovietom vždy v zásadných momentoch nakoniec ustúpil, neskôr sa pre nich stal nepriateľskou osobou a postupne ho z verejného života odstavili a držali pod dohľadom ŠtB. Práve popularita z neho urobila pre Moskvu hrozbu.
Ľudia si ešte v roku 1969 mysleli, že režim sa zmení, hoci aj v podobe prijateľnejšieho socializmu. Zmena prišla až o dvadsať rokov. „Veril som, že situácia sa nevráti do podoby spred Pražskej jari. Nakoniec to bolo horšie,“ dodal Tůma, ktorého z politických dôvodov vylúčili z univerzity a doštudoval až po roku 1980.