Viac ako polovicu novouznaných invalidít nad 70 percent, ktoré v prvom polroku posudzovali posudkoví lekári Sociálnej poisťovne, tvorili onkologické ochorenia.
Medzi mužmi (1 371 prípadov) boli na prvom mieste nádorové ochorenia (47,6 percenta), nasledované chorobami obehovej sústavy (11,6 percenta) a nervového systému (10,2 percenta) a duševnými poruchami (8,8 percenta). U žien (1 312 prípadov) dominovali nádory (74,3 percenta), duševné poruchy (7,3 percenta), choroby nervového systému (5,6 percenta) a obehovej sústavy (2,4 percenta).
Priemerná výška plného invalidného dôchodku je 574 eur, Sociálna poisťovňa ich vypláca takmer 80-tisíc.