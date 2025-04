Inflácia na Slovensku sa v marci zrýchlila v dôsledku vyšších cien bežných tovarov a služieb. K zdražovaniu prispela vyššia daň z pridanej hodnoty aj plánované zavedenie transakčnej dane. Najviac zdraželi stravovacie a ubytovacie služby, naopak, tlmiaci efekt na infláciu mali ceny potravín a pohonných látok. Zdražovanie ale bude pokračovať, zhodnotil analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

„Zdražovanie by malo pokračovať aj pre transakčnú daň. Navyše, na ceny potravín by mohli pôsobiť externé faktory, a to od šírenia infekcií až po sucho. Naopak, tlak na ďalší nárast cien služieb v dôsledku silného rastu miezd by mohol postupne slabnúť,“ uviedol Koršňák s tým, že pre daňové zmeny zotrvá inflácia služieb na nadpriemernej úrovni. V nasledujúcich mesiacoch očakáva mierne zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien tesne nad štyrmi percentami. V priemere za celý rok by mala inflácia dosiahnuť 4,1 percenta.