Inflácia v Spojených štátoch sa v júli zrýchlila a bola najvyššia od februára, ukázal cenový index preferovaný americkou centrálnou bankou (Fed). To signalizuje, že clá prezidenta Donalda Trumpa sa začínajú prejavovať v americkej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNCB.
Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú náklady na potraviny a energie, v júli na sezónne upravenej báze medziročne vzrástol o 2,9 percenta po júnovom zvýšení o 2,8 percenta, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Jadrový PCE sa dostal na najvyššiu úroveň od februára. Ekonómovia však s týmto miernym zrýchlením jadrovej inflácie počítali.
V medzimesačnom porovnaní jadrový PCE index stúpol o 0,3 percenta, čo bolo takisto v súlade s očakávaniami.
PCE vrátane potravín a energií v júli medziročne vzrástol o 2,6 percenta a medzimesačne o 0,2 percenta.
Fed používa cenový index PCE ako svoj primárny prognostický nástroj. Hoci sleduje obe čísla, tvorcovia menovej politiky považujú jadrovú infláciu za lepší ukazovateľ dlhodobých trendov, pretože odhliada od volatilných cien benzínu a potravín.
Inflačný cieľ Fedu je nastavený na 2 percenta, takže aktuálne údaje ukazujú, že tempo rastu cien sa ešte stále pohybuje nad požadovanou úrovňou. Zároveň ilustrujú, prečo predstavitelia Fedu zatiaľ vyčkávali s ďalším uvoľnením menovej politiky.
Správa ministerstva obchodu takisto ukázala, že spotrebiteľské výdavky, na ktoré pripadajú v USA viac ako dve tretiny ekonomickej aktivity, sa minulý mesiac zvýšili. Spotrebiteľské výdavky v júli medzimesačne vzrástli o 0,5 percenta a osobné príjmy stúpli o 0,4 percenta.