Spotrebiteľské ceny v Španielsku zrýchlili v júli tempo rastu, ktoré dosiahlo najvyššiu úroveň za päť mesiacov, uviedol tamojší štatistický úrad.
Medziročná miera inflácie sa vyšplhala na 2,7 percenta – najvyššie od februára. Naďalej tak zotrváva nad dvojpercentným inflačným cieľom Európskej centrálnej banky.
Za júlovým zrýchlením rastu spotrebiteľských cien boli najmä náklady na bývanie a s ním súvisiace energie, ktoré vzrástli o 6,7 percenta.
Na 2,3 percenta sa zrýchlila aj jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestabilné ceny potravín či energií.