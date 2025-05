Inflácia na Slovensku by sa mala v nasledujúcich mesiacoch zrýchliť, uviedol analytik Marián Kočiš. „Vrchol by mohol nastať v lete na úrovni okolo štyroch percent. Podľa našich odhadov by priemerná miera inflácie mohla v tomto roku skončiť pod hranicou štyroch percent. Tohtoročný rast cien je široko rozložený naprieč rôznymi skupinami tovarov a služieb, pričom je poháňaný vyššou daňou z pridanej hodnoty zavedenou ako súčasť konsolidácie. Stále očakávame postupné premietanie vyššej DPH a rastúcich nákladov (napr. dane z finančných transakcií) do spotrebiteľských cien,“ spresnil.

Dôležitým faktorom vývoja inflácie v tomto roku je podľa analytika Kočiša opätovné zavedenie cenového stropu na energie. Ten síce infláciu tlmí, no zároveň komplikuje konsolidáciu verejných financií. Možno tiež očakávať, že domácnosti v očakávaní ťažších časov budú viac kumulovať úspory.

Analytici upozorňujú, že na cenovú hladinu vplývajú aj nové daňové opatrenia. Eva Sadovská očakáva, že inflácia sa v ďalších mesiacoch opäť zrýchli, najmä pre transakčnú daň, a mohla by prekročiť štyri percentá.

Tomáš Boháček vidí protiváhu v externých faktoroch, ako je pokles cien ropy. Ten súvisí s colnou politikou USA, ktorá mierni globálny dopyt. Bez tohto vplyvu by podľa neho inflácia na Slovensku zotrvávala na vyšších úrovniach.

Podľa expertov NBS inflácia v apríli poľavila a bola nižšia, než predpokladala jarná prognóza. Prispelo k tomu najmä miernejšie zdražovanie bežných tovarov a lacnejšie pohonné látky.