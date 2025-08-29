Inflácia v Nemecku sa tento mesiac zrýchlila a po dvoch mesiacoch sa vrátila nad inflačný cieľ Európskej centrálnej banky. Tempo rastu spotrebiteľských cien bolo zároveň o niečo výraznejšie, než predpokladali ekonómovia. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Spotrebiteľské ceny v Nemecku vzrástli v auguste medziročne o 2,2 percenta po júlovej inflácii na úrovni 2 percent. Je to najvyššia inflácia od marca, v ktorom dosiahla rovnako 2,2 percenta. Vrátila sa tak nad úroveň inflačného cieľa ECB, na ktorom bola dva mesiace, keďže okrem júla aj v júni dosiahla 2 percenta.
Výsledky sú horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí so zrýchlením inflácie počítali, očakávali však, že dosiahne 2,1 percenta.
Za výraznejším než očakávaným zrýchlením inflácie je vývoj cien potravín a energií. Ceny potravín sa v auguste zvýšili medziročne o 2,5 percenta po 2,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Najvyššiu potravinovú infláciu zaznamenali v Nemecku v marci tohto roka, keď dosiahla 3 percenta. Výrazne sa zvýšili ceny výrobkov ako káva a čokoláda, ktoré vzrástli v auguste medziročne zhruba o štvrtinu.
Ceny energií síce pokračovali v poklese, tempo poklesu sa však výrazne spomalilo. Zatiaľ čo v júli klesli medziročne o 3,4 percenta, v auguste pokles dosiahol 2,4 percenta.
Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií, sa udržala na pôvodnej úrovni. Aj v auguste tak dosiahla 2,7 percenta.