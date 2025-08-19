Inflácia v Kanade v júli spomalila medziročný rast na 1,7 percenta, čiastočne vďaka klesajúcim cenám benzínu. „K poklesu prispeli nižšie ceny ropy po prímerí medzi Iránom a Izraelom,“ oznámil tamojší štatistický úrad.

Medziročná inflácia klesla po tom, čo sa v júni zvýšila na 1,9 percenta.

Keď začal americký prezident Donald Trump zavádzať nové clá aj voči Ottawe, analytici varovali, že obchodná politika Washingtonu by mohla viesť k prudkému nárastu inflácie a prinútiť centrálnu banku, aby zvážila zvýšenie úrokových sadzieb. Júlové údaje ale naznačujú, že vplyv Trumpových taríf na základné tovary zatiaľ nie je výrazný.

Kanadský premiér Mark Carney už skôr uviedol, že približne 85 percent obchodu medzi Kanadou a USA zostáva oslobodeného od ciel v oboch smeroch, pretože Trumpova administratíva zachovala výnimky na tovar, na ktorý sa vzťahuje Severoamerická dohoda o voľnom obchode.

Ďalšie dôležité správy

AZ35 Hanilton - Na snímke nový líder kanadskej Liberálnej strany Mark Carney v oceliarni v Hamiltone 13. marca 2025. Carney bude v piatok 14. marca 2025 vymenovaný za 24. kanadského premiéra. Vo funkcii tak po viac ako deviatich rokoch vystrieda Justina Trudeaua. FOTO TASR/AP Canadian Prime Minister designate Mark Carney tours the ArcelorMittal Dofasco steel plant in Hamilton, Ontario, on Wednesday, March 12, 2025. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
Neprehliadnite

Kanadský trh práce sa ochladil, zanikli tisíce miest