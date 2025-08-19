Inflácia v Kanade v júli spomalila medziročný rast na 1,7 percenta, čiastočne vďaka klesajúcim cenám benzínu. „K poklesu prispeli nižšie ceny ropy po prímerí medzi Iránom a Izraelom,“ oznámil tamojší štatistický úrad.
Medziročná inflácia klesla po tom, čo sa v júni zvýšila na 1,9 percenta.
Keď začal americký prezident Donald Trump zavádzať nové clá aj voči Ottawe, analytici varovali, že obchodná politika Washingtonu by mohla viesť k prudkému nárastu inflácie a prinútiť centrálnu banku, aby zvážila zvýšenie úrokových sadzieb. Júlové údaje ale naznačujú, že vplyv Trumpových taríf na základné tovary zatiaľ nie je výrazný.
Kanadský premiér Mark Carney už skôr uviedol, že približne 85 percent obchodu medzi Kanadou a USA zostáva oslobodeného od ciel v oboch smeroch, pretože Trumpova administratíva zachovala výnimky na tovar, na ktorý sa vzťahuje Severoamerická dohoda o voľnom obchode.