Indická vláda predstavila návrh zákona, ktorý umožní odvolať vysokopostavených politikov, ak budú vo väzbe viac než 30 dní. Opozícia ho označila za pokus potlačiť ústavné práva.
Podľa návrhu by politik stratil funkciu, ak by bol väzobne stíhaný aspoň mesiac a obvinený z trestného činu s hrozbou päť a viac rokov väzenia. Minister vnútra Amit Šáh vyhlásil, že cieľom je posilniť etické hodnoty.
Opozícia upozorňuje na riziko zneužitia. Prijanka Gándhíová Vadraová z Indického národného kongresu varovala, že nepohodlný politik môže byť bez súdneho rozhodnutia zadržaný a po 31 dňoch odvolaný. Kritiku podporili aj John Brittas z Komunistickej strany Indie či ministerská predsedníčka Západného Bengálska Mamata Banerdžíová, podľa ktorej ide o smrteľný úder demokracii a federalizmu.
Trestnému vyšetrovaniu čelili v posledných rokoch viacerí opoziční lídri vrátane bývalého premiéra Naí Dillí Arvinda Kedžrivála. Obvinenia z korupcie Indickou ľudovou stranou odmietol ako politicky motivované.
Americký think tank Freedom House už vlani upozornil, že strana zneužíva štátne inštitúcie proti opozícii. Podľa Združenia demokratických reforiem čelí trestnému stíhaniu takmer polovica z 543 poslancov, v 170 prípadoch ide o závažné zločiny vrátane vraždy či znásilnenia.