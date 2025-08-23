Chovateľom kreviet na juhu Indie sa dve desaťročia darilo, keďže ázijská krajina sa stala hlavným dodávateľom tejto pochúťky do Spojených štátov. Teraz však hrozba ciel vo výške 50 percent núti mnohých zvážiť iné spôsoby, ako zarobiť peniaze.
Štát Ándhrapradéš posiela do USA najviac kreviet z Indie. Farmári tam v priebehu rokov investovali státisíce eur do chovu vysokokvalitných kreviet. Začiatkom augusta však administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa oznámila plány na zavedenie tzv. sekundárneho cla vo výške 25 percent pre Indiu za jej nákupy ruskej ropy. To zvýši celkové clá USA, ktorým India čelí, na 50 percent.
Indickí vývozcovia po tomto colnom šoku znížili ceny, ktoré farmárom ponúkajú a tí tak prišli o väčšinu svojich ziskov.
„Rozmýšľam, či by som sa vôbec mal venovať ich chovu,“ povedal 46-ročný farmár, ktorý nechcel byť menovaný. Tento chovateľ už zastavil rodinný majetok a má nesplatené pôžičky vo výške 45 800 dolárov (39 455,55 eura).
„Tieto ceny mi nepomôžu dosiahnuť žiadny zisk a nebudem môcť splatiť pôžičku,“ dodal.
USA sú najväčším trhom pre indických chovateľov a vývozcov kreviet. Medzi ich klientov patria americké maloobchodné reťazce ako Walmart a Kroger. Minulý rok celkový vývoz morských plodov z Indie do celého sveta dosiahol 7,4 miliardy dolárov, pričom krevety tvorili 40 percent tohto exportu.
Ekvádor, hlavný rival Indie pokiaľ ide o vývoz kreviet do USA, čelí oveľa nižšiemu clu, vo výške 15 percent, čo zvyšuje jeho konkurenčnú výhodu.
V štáte Ándhrapradéš sa venuje chovu kreviet približne 300 000 farmárov. Svoje produkty predávajú desiatkam vývozcov, ktorí ich dodávajú do USA.
Pawan Kumar, vedúci Indického združenia vývozcov morských plodov, uviedol, že objednávky od amerických klientov boli v uplynulých týždňoch pozastavené, pretože kupujúci nie sú ochotní absorbovať clo. A ani vývozcovia, čo ich núti znižovať ceny, ktoré platia farmárom.
India predáva krevety aj na iné trhy, ako sú Čína, Japonsko a Spojené kráľovstvo. Pravdepodobne sa teraz bude snažiť nájsť nové trhy, ale „to sa nestane zo dňa na deň,“ upozornil Kumar.
Tento prípad je ďalším príkladom toho, ako Trumpove colné hrozby narušujú podnikanie na celom svete. A najmä v Indii, keďže čelí jednej z najvyšších colných sadzieb, ktoré zhoršili jej vzťahy s Washingtonom.