Index daňovej spoľahlivosti je dôležitý nástroj, zároveň však existuje zásadný priestor na jeho zlepšenie. Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) preto vedie konštruktívny dialóg s finančnou správou o úpravách ukazovateľa, ktorý hodnotí, ako podnikatelia pristupujú k plneniu daňových povinností. Cieľom je motivovať ich k férovému správaniu.

„Kritériá by mali lepšie zohľadňovať veľkosť firmy a objem agendy, ktorú s daňovou správou rieši. Zároveň by mala existovať citeľnejšia hranica medzi firmami, ktoré si zodpovedne plnia svoje povinnosti a tými, ktoré hľadajú spôsoby, ako sa im vyhnúť,“ vysvetlil viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR, člen Generálnej rady ZPS Richard Hollý.

Ak má byť získanie dobrej známky v indexe motivujúce, musia mať podľa združenia spoľahliví podnikatelia citeľné benefity a výhody. ZPS upozornilo, že v súčasnosti je pre mnohé firmy len formálnym riadkom v systéme finančnej správy, viacerí podnikatelia o indexe ani netušia a nemá žiaden dopad na ich každodenný kontakt so štátom. Navrhuje, aby štát poctivých a zodpovedných podnikateľov výraznejšie odmenil a uľahčil im vybavovanie úradných záležitostí.

„Podnikatelia by mali svoje „áčkové vysvedčenia“ pociťovať nielen pri komunikácii s finančnou správou, ale pri riešení agendy na iných úradoch. Podobne ako na letiskách, aj na úradoch by malo existovať akési prioritné poradie pre najlepších daňovníkov,“ myslí si prezident ZPS Ján Solík. Podnikatelia by tak mohli mať podľa neho skrátené lehoty alebo flexibilnejší prístup napríklad pri vybavovaní záležitostí v Sociálnej poisťovni, na cudzineckej polícii, katastri alebo stavebných úradoch.