Stavebný zákon zo sedemdesiatych rokov je dávno zastaraný a podľa odborníkov prispieva k tomu, že Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najpomalšími stavebnými konaniami.

V apríli má nadobudnúť účinnosť nový stavebný zákon, ktorý nahradí doterajšiu legislatívu platnú od roku 1976. Ak by sa tak stalo v podobe, v akej bol zákon prijatý v roku 2022, mohlo by to viesť ku kolapsu stavebných konaní. Na riziká upozornila pred pár dňami Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.

Hroziaca paralýza

Vláda pripravila medzičasom nový návrh zákona, ktorý by mal nahradiť nielen zastaranú legislatívu zo 70. rokov, ale aj zákon prijatý v roku 2022. Parlament má o jeho prijatí rokovať v utorok 4. februára.

Ak by však návrh nebol schválený do začiatku apríla, automaticky by nadobudol účinnosť zákon prijatý v roku 2022. Ten síce expert AZZZ SR na stavebnú legislatívu Rastislav Počubay považuje za prelomový a ambiciózny, no zdôrazňuje, že jeho realizácia je momentálne nemožná.