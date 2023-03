Nájomníkom obecných sociálnych bytov v Ruskove pri Košiciach hrozí, že skončia na ulici. Ceny za plyn sa zvýšili natoľko, že ich niektorí nájomníci nemajú z čoho zaplatiť. Byty tak budú musieť pre vysoké ceny energií pravdepodobne opustiť, informoval spravodajský portál RTVS.

Sumy sú likvidačné

Pokiaľ obec Ruskov minulý rok za plyn platila približne 15-tisíc eur, tento rok by mala po odpočítaní štátnych dotácií platiť takmer 90-tisíc. Starosta obce Martin Smrčo pre RTVS vysvetlil, že nájomcovia sociálnych bytov tak budú namiesto mesačných zálohových platieb 44 eur po novom platiť okolo 300 eur.

„To je mesačná zálohová platba, ktorú by sme my od nich mali pýtať. Hovoríme len o plyne, v tom ešte nie je elektrina, nájomné… Pre nich to je likvidačné,“ doplnil M. Smrčo, ktorý zároveň zdôraznil, že v celkovo desiatich bytoch bývajú ľudia s obmedzeným príjmom.

Ide o špecifický prípad

Aj napriek tomu, že obecné byty majú nárok na zastropované ceny energií, byty v Ruskove predstavujú špecifický prípad.

Problémom je to, že sa nachádzajú v budove s lekárňou či kaderníctvom, teda s komerčnými prevádzkami.

„Cenové limity v nariadení vlády sa nevzťahujú na domácnosti v nebytových domoch, ktoré sú definované ako objekty, kde je na bývanie určená menej ako polovica podlahovej plochy,“ vysvetlil pre RTVS hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz.

Skončia zo dňa na deň

Vysokým cenám však nečelia iba nájomcovia sociálnych bytov. V obecných budovách totiž pôsobia aj prevádzky, ako sú potraviny, lekárne či pošta.

V dôsledku vysokých cien energií môžu niektoré služby vrátane lekárne a lekárov, skončiť.

„Lekárom momentálne nevieme dať inú cenu. Tí sa už vlastne vyjadrili, že končia – teda, že skončia zo dňa na deň,“ uviedol Smrčo.