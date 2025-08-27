Dánsky hračkársky koncern Lego dosiahol v prvom polroku rekordné výsledky. Tržby vzrástli o 12 percent na 34,6 miliardy dánskych korún (4,64 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená nový rekord. Prevádzkový zisk stúpol o 10 percent na 9 miliárd dánskych korún a čistý zisk o 10 percent na 6,5 miliardy.

Firma uviedla na trh 314 nových stavebníc, najviac doteraz. K rastu prispeli botanické motívy, bytové dekorácie aj partnerstvá s Formulou 1, Epic Games či Jurským parkom. Na budúci rok plánuje Lego spustiť dlhodobú spoluprácu s Pokémonom.

Generálny riaditeľ Niels Christiansen označil výsledky za najlepšie v histórii a zdôraznil, že firma rastie rýchlejšie než celý trh s hračkami. Lego zvyšuje aj svoj trhový podiel.

Spoločnosť expanduje aj geograficky, otvorila 24 nových obchodov, najmä v Číne a Indii, kde zaznamenáva rast po predchádzajúcom útlme.

