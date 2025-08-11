Ubytovacie zariadenia na Slovensku navštívilo v júni viac ako 606-tisíc hostí, medziročne o 9,4 percenta viac, čo je pre ubytovateľov najúspešnejší jún od vypuknutia pandémie. Hotelierom k prekonaniu rekordných čísel z júna 2019 chýbalo iba 3 600 hostí, informoval Štatistický úrad SR.
V štruktúre ubytovaných tvorili takmer dvojtretinový podiel (373-tisíc) domáci návštevníci. Zahraničná návštevnosť vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 16 percent na 233-tisíc ubytovaných.
Z regionálneho hľadiska bol jún úspešným mesiacom pre všetkých osem krajov, dynamicky sa im zvýšila medziročná návštevnosť a päť dokonca dosiahlo historicky najlepšie júnové čísla. Celková návštevnosť v porovnaní s vlaňajškom vzrástla od 3,4 percenta v Nitrianskom kraji až po 13,7 percenta v Banskobystrickom kraji. Dvojciferné medziročné rasty evidovali aj ubytovatelia v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji.
Najviac hostí navštívilo regióny, ktoré dlhodobo vedú rebríček návštevnosti. Dominoval Bratislavský kraj s takmer 149-tisíc hosťami, nasledoval Žilinský kraj (119-tisíc) a Prešovský kraj (102-tisíc), pričom trojica regiónov spolu tvorila viac ako 61 percent celkovej návštevnosti Slovenska.
Počas prvých šiestich mesiacov navštívilo ubytovacie zariadenia 2,8 milióna hostí, medziročne o sedem percent viac, pričom dynamickejšie rástol počet cudzincov ako domácich návštevníkov.